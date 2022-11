"Al Villaggio Bufalini multate le auto in sosta sui marciapiedi. Forse hanno bisogno dei soldi per le luminarie"

Recita la segnalazione: "Abito nel Villaggio Bufalini, la cui urbanizzazione risale ai primi anni 50. Le strade sono strette e piene di auto dei residenti. Non c'è alcun divieto di sosta nè un limite di velocità a 30 orari come negli altri quartieri. Vigile di quartiere mai visto. Per necessità si parcheggia, quando si riesce, sul marciapiede, perchè, se ci sono le auto in entrambe i lati fuori dal marciapiede, semplicemente non si passa. Furgoni, camion e nettezza urbana non entrano. Mercoledì, per la prima volta nella storia del quartiere, una zelante pattuglia della Municipale ha pensato bene di multare le auto sul marciapiede. Tra queste la mia auto, davanti alla mia casa, come sempre di giorno dal 2019. Forse i vigili non erano mai entrati nel villaggio Bufalini? E' quello compreso fra Cervese, Ravegnana e via Bonaparte. Forse nessun vigile abita nel Villaggio Bufalini? O forse l'Amministrazione comunale ha imposto un target di multe ai vigili per pagare la bolletta delle luminarie?"