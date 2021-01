Rifiuti abbandonati, la segnalazione: "Degrado e inciviltà nella zona di Grisignano"

Recita la segnalazione: "Poco sopra Grisignano, in via dell'Amaranto, via le Selve, per poi finire nella strada che porta a Rocca delle Caminate c'è un inciviltà unica. Materiale infiammabile, lattine di olio, copertoni, birre buttate nel fosso e tanto tanto altro. Queste sono solo alcune foto che ho scattato sabato in via le Selve. Sotto al ponticino c'è una mini discarica".