"Sempre disponibili e gentili. Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco"

Riceviamo e pubblichiamo: "Volevo ringraziare di cuore il corpo dei vigili del fuoco che sabato mattini sono riusciti dopo vari tentativi ad aprire una porta blindata già con due mandate in centro a Meldola senza rompere nulla. Questi ragazzi, oltre a operare in condizioni difficili e pericolose sono sempre disponibili e gentili anche in condizioni meno gravi. Veramente bravi...e un buon Natale al Corpo".