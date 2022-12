Il ringraziamento di una famiglia al pediatra Gabriele Belosi: "Un perfetto mix di esperienza e disponibilità"

Riceviamo una lettera e la pubblichiamo

"1985 io, 2018 mio figlio Tommaso. Per noi non esiste il pediatra, per noi esiste Gabriele Belosi. Quando ho partorito, non ho avuto dubbi sulla scelta di chi dovesse prendersi cura di mio figlio e, infatti, non mi sbagliavo. Un perfetto mix di esperienza, disponibilità, lucidità e rigore. Hai sempre accolto le mie preoccupazioni, senza mai ingigantirle, hai sempre dato fiducia alle mie osservazioni da mamma, senza sminuirle, ma dando la giusta dimensione. Tommaso quando disegna un dottore disegna te. Abbiamo avuto il privilegio di conoscerti e ti auguriamo ora un meritato relax, anche se sappiamo che non riuscirai a stare fermo a lungo.

Un abbraccio."

Vania Tommi e famiglia