"Impossibile dormire per il rumore delle pale motorizzate posizionate su un terreno agricolo"

Recita la segnalazione

"Scrivo a nome e per conto di tutto il condominio "Residence Cava" dove abito. Nei giorni passati è stato installato nel campo a destra della tangenziale in prossimità della rotonda con viale Bologna un sistema di pale motorizzate. Nei giorni scorsi non conoscevo il loro utilizzo, mi sono informato e ho capito che le pale motorizzate vengono azionate per non raffreddare troppo l'aria sopra le piantagioni di kiwi per non danneggiare la coltivazione. Ovviamente le ore più fredde delle 24 ore sono quelle notturne e da due notti queste pale si attivano verso le 23 e si staccano dopo le 7 del mattino, provocando un rumore simile a quello di un elicottero. Tutte le abitazioni circostanti subiscono questo rumore impedendo alla popolazione di riposare, con le conseguenze che ne derivano".

Gian Luca Laghi