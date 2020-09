Quasi ogni settimana in cima a Monte del Pozzo, tra San Lorenzo in Noceto e San Cristoforo, qualche sciagurato scarica regolarmente lungo la strada sacchi di spazzatura, una decina di giorni fa ne ho contati 6, poi qualcuno ha provveduto a toglierli, oggi ancora altri 3 sacchi. Non è possibile, è veramente una vergogna, questi soggetti andrebbero sanzionati in maniera esemplare !!!!