"Sanità che funziona: visitata con velocità e professionalità"

Riporta una segnalazione:

Voglio portare la mia testimonianza riguardante un episodio di sanità pubblica che ha funzionato. Affetta da giorni da un fastidioso e doloroso problema cutaneo, mi recai dalla Dott.sa Morigi Funni , mio medico di famiglia, la quale capito subito la gravità del problema telefonò all'ospedale Pierantoni per chiedere una visita dermatologica urgente. Alla risposta che non era possibile prima di tre giorni, mi fece la richiesta urgente per il pronto soccorso. Qui giuntavi la gentilissima infermiera addetta al triage mi fece subito il foglio per recarmi immediatamente presso l'ambulatorio di dermatologia per una visita. Dopo circa 30 minuti di attesa venni visitata dal dott. Previgliano Alberto il quale con molta professionalità e gentilezza mi ha visitato e fatto una diagnosi precisa , accurata e garantendomi una continuità, sempre in struttura pubblica, di controlli e visite. Tutto questo si è sviluppato e risolto in poco più di un'ora. Questa è la sanità pubblica che funziona perciò mi sento di ringraziare tutti di vero cuore.