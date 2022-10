Gallery

















Scampagnata ambientalista di Ekoclub con scuola Einaudi e Rino Molari. L’iniziativa promossa da Ekoclub Comunale Rimini, Federcaccia Rimini ed Ekoclub Provinciale Forlì-Cesena è volta a far conoscere le nostre associazioni e valorizzarle. Il progetto coinvolge due scuole ha come titolo: "Incontro con il mondo della scuola. Insieme per conoscere la nostra terra nei suoi diversi aspetti: Fauna, Storia, Arte, Natura." Il progetto si sviluppa su tre uscite didattiche nelle giornate, 4/7/11 Ottobre 2022 con la presenza di circa 50 ragazzi per giornata e relativi professori.

Durante le giornate verrà visitata la mostra fotografica e reperti del lavoro in Miniera di Zolfo ex Montecatini, per proseguire poi con escursione guidata a sul sentiero Due Ponti (risalenti all’ottocento) sul torrente Gaggio, sentiero che attraversa la valle Fanante, alla scoperta della flora e fauna, sosta su crinale panoramico con l’intento di vedere e riconoscere alcune specie come caprioli, cinghiali nel loro ambiente. Successivamente presso la località Sapigno, sosta con merenda offerta dall’associazione Ekoclub presso ex Scuola ora centro ricreativo Cacciatori di Sapigno. A conclusione della giornata visita presso l’area Carsica di Sapigno e le sue grotte.