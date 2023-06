"Schiamazzi notturni continui"

Recita la segnalazione: "Presso l'area antistante l'ingresso del parco delle stagioni sito in via Salvemini nei pressi delle scuole dell'infanzia, si registrano, in prossimità di 3 panchine posizionate sotto ad un grande pioppo, continui atti lesivi della normale tollerabilità nei confronti dei condomini che ivi risiedono. Si pone riferimento ad episodi di urla e schiamazzi notturni ripetuti continuamente ogni sera, lesivi al punto da non permettere più oramai un minimo riposo. L'area è frequentata e resa rumorosa anche durante il pomeriggio ed il tutto è diventato intollerabile. Si chiede maggior presenza delle forze dell'ordine per riportare il luogo ad una "normale decenza". Cosa si può fare? È possibile ricorrere all'installazione di telecamere? Chi ha le camere da letto affacciate su questa area é al limite della sopportazione".