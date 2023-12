Recita la segnalazione:

Sono passato dai giardini pubblici di Piazzale della Vittoria ed ho notato che nella fontana, recentemente restaurata e rimessa in funzione, c'è una gran quantità di schiuma, come se qualcuno vi avesse messo dello shampoo, del sapone o qualcosa di simile. Si tratta dell'opera di qualche vandalo oppure c'è una ragione diversa per tutta quella schiuma?