"Scolo ostruito da foglie e rami in via Ponte Rabbi"

Riceviamo e pubblichiamo: "Via Ponte Rabbi (zona Vecchiazzano) già colpita dall'alluvione del 16 maggio ancora a rischio per ostruzione dello scolo del fosso per foglie e rami. Nonostante le numerose chiamate, non si è verificato alcun intervento ed i residenti manifestano preoccupazione in quanto il fosso adiacente alla strada raccoglie l'acqua proveniente dalla rotonda della Via del Partigiano e di Via Forlanini. La condizione attuale non permette lo scolo dell'acqua nel fiume".