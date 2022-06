"Segnaletica stradale logorata e mal sistemata"

Recita la segnalazione: "Ho scattato queste 2 foto sabato e mi chiedo come sia possibile che da circa 2 anni e mezzo nessun responsabile della Viabilità e/o della segnaletica del Comune non sia mai transitato da Viale dell’Appennino in prossimità della rotonda di Porta Ravaldino ed abbia magari fatto caso al cartello che dovrebbe indicare la direzione dei Musei S.Domenico? Questo, purtroppo, è lo stato in cui si trova tale cartello; quello successivo, poi, indica la svolta a destra: chi la segue finisce dentro un esercizio di kebab. Penso che i responsabili dei settori di cui sopra non ne escano affatto bene da questo disservizio che dura da tempo ormai immemorabile".