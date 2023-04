Lo sfogo di un lettore: "Rendete funzionali le corsie preferenziali per disabili nel supermercato"

Un lettore segnala alla redazione:

"Quella che vedete in figura è la corsia preferenziale per disabili nel supermercato di Punta di Ferro, come ben potete vedere mi devono spiegare che preferenza hanno. Per essere favoriti, così come ho cercato io di fare per mio figlio, devi chiedere a tutti i signori in fila se per favore ti fanno passare e se nel caso lo facessero non serve quasi a nulla perché dovrebbero tornare indietro dalla parte di corsia occupata per far inserire te e lì cominciano i mugugni, gli sguardi infastiditi, e il girarsi altrove. Io in parte rivolgo la colpa allo scarso senso civico della gente ma in gran parte la colpa è attribuita al supermercato che per ottimizzare finanziariamente gli spazi non hanno previsto o meglio se ne fregano una corsia separata e preferenziale in modo che il disabile non debba chiedere il favore di passare avanti. Che ne dite di una bella corsia accanto dipinta di rosso e con un bel segnale orizzontale? Un po' mi sono risentito e passando dalla cassa ero arrabbiato e il ragazzino che era li alla cassa adiacente mi ha teneramente da persona intelligente, detto "io di persone arrabbiate ne vedo ogni giorno" quindi ho pensato che se i cassieri son formati così bene alla tolleranza come posso pretendere che il supermercato pensi ai disabili in maniera fattiva e non per finta? Allargate quella cavolo di corsia e dissuadete con mega cartelli luminosi stile Las Vegas le persone "normo" dotate dall'uso di quella cassa grazie".

Lettera firmata