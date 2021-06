Troppa polvere dal cantiere edile

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Recita la segnalazione

Nel quartiere dei Romiti è iniziata la costruzione del nuovo centro parrocchiale in via Valeria / via Celletta dei Passeri. L'impresa che sta lavorando sta procedendo alla stesura di terreno di riporto ma non viene bagnata la zona di ingresso e di passaggio dei camion che trasportano il materiale sul posto. Si crea così una enorme nuvola di polvere ad ogni passaggio che il vento trasporta sulle case della zona danneggiando la vegetazione e rendendo impossibile stare all'esterno. Anche la vicina scuola elementare con i bambini nel giardino che fanno attività è interessata da questa situazione insostenibile. Le autorità cittadine devono intervenire al più presto.