"Dopo l'alluvione la rabbia sale nel vedere incuria e menefreghismo"

Recita la segnalazione: "Vorrei porre due domande. La prima: ciò che vedete è un fiume? La seconda: ciò che vedete è una foresta selvaggia dove si vede un piccolo specchio d'acqua? Ebbene buona la prima, ma molto di più la seconda. Vorrei ricordare alle Maestranze che il popolo del fango purtroppo non dimentica e la rabbia sale nel vedere incuria e menefreghismo. Il tempo c'è stato per fare ordine, ma non si è voluto. E ci avviamo alla stagione delle piogge ormai come un incubo. Non è responsabile il Comune? Non è responsabile la Regione? Io mi chiedo solo in che mani siamo. Sia di destra sia di sinistra, penosi tutti".