Recita la segnalazione: "La mattina del 14 dicembre la nostra gattina di un anno è scomparsa in zona Bussecchio (tra via Maceo Casadei e Via Donatori di sangue). Non è solita allontanarsi da casa. Poiche è molto curiosa si chiede la cortesia di controllare che non sia rimasta chiusa in qualche cantina o garage. Chiunque abbia informazioni prego contattare il numero 3489173104. Offresi ricompensa in denaro".