"Spaccio e degrado all'ex centrale avicola in viale dell'Appennino"

Riceviamo e pubblichiamo: "Ha raggiunto livelli di indecenza inauditi il degrado che si trova nella Ex Centrale Avicola situata fra viale dell’Appennino e via Risorgimento. È diventata area di spaccio e dormitorio per senzatetto, non molto tempo fa c’è stato un principio di incendio, ma tutto è rimasto com’era. Oltre a questa situazione è diventata anche zona di scarico rifiuti che vengono lanciati oltre il muro che la separa dalla Conad. I tetti dei capannoni sono di amianto e in condizioni pessime, quindi liberi di rilasciare scorie. Abbiamo saputo che la proprietà ora è in mano alla Regione, pertanto chiediamo a Bonaccini di attenzionare la situazione divenuta davvero indecente in una zona di Forlì così residenziale".