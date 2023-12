"Sporcizia in Corso Garibaldi, tanti escrementi di piccione sul marciapiede"

Riceviamo e pubblichiamo: "Segnalo la precaria condizione igienica in cui si trova la zona Corso Garibaldi in prossimità di Porta Schiavonia. Il marciapiede sulla destra, direzione Ponte Schiavonia e il loggiato di fronte, vicino all'Ufficio Postale, sono occupati da escrementi di piccioni in quantità imbarazzanti. Camminare in queste zone, a parte lo spettacolo osceno, è anche un vero rischio per l'igiene".