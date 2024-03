"Strada transennata, ma i cacciatori di asparagi passano per una strada che non c'è più"

Recita la segnalazione

Via Tombetta a Bertinoro, strada vicinale ad uso pubblico a partire dalla chiesa di Casticciano, è chiusa con divieto di transito per dissesto idrogeologico post-alluvione e precipitazioni eccezionali dall'estate scorsa, con ordinanza del Sindaco e transenne con segnaletica esplicativa per i non autorizzati. Ciò nonostante, a dispetto di buche pericolose e di una frana, il traffico di non autorizzati non solo non è diminuito, ma ci ritroviamo la consueta frotta di "cacciatori di asparagi" che arrivano, parcheggiano e si inerpicano su per una strada che non esiste più, tutto franato e pericolosissimo. Magari un qualche passaggio della Polizia Municipale restituirebbe un minimo di senso civico? Le transenne e i cartelli non sembrano incutere timore, l'unico vantaggio è che sollevano noi residenti ed il Comune da qualsivoglia responsabilità in caso di incidenti.