Recita la segnalazione: "Abbiamo trovato una fede con inciso nome e data in oro. Volevamo rivolgerci a voi per pubblicare un annuncio per vedere di ritrovare il proprietario. La fede l’abbiamo trovata qualche giorno fa a Forlì vicino alla farmacia Malpezzi. La data dentro all’anello è 29-05-2010. Nataliya".

FOTO DI REPERTORIO