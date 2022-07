"Tubazioni dell'acqua da sostituire"

Recita la segnalazione: "Sono un cittadino di Civitella di Romagna residente in via Baldo Ragonesi n. 10. Da una decina di anni a questa parte sistematicamente due o più volte l'anno assistiamo alla rottura e conseguente riparazione della tubatura acqua su via Giorgioni. Tali rotture, sistematicamente riparate dalle ditte di manutenzione, ci portano comunque disservizi come mancanza di acqua per un pò di tempo, acqua sporca dopo la riparazione, bucati andati a male, ecc. L'ultima rottura si è verificata sabato 9 luglio. A nome anche di altri residenti in zona ci chiediamo se, dato anche il periodo siccitoso e le ordinanze di risparmio di acqua potabile, tutto ciò sia normale. Va da sè che fra la rottura e la riparazione una buona dose di acqua potabile va a ramengo. Non sarebbe il caso di sostituire l'intera condotta una volta per tutte? Sicuramente io personalmente ho assistito ad almeno dieci riparazioni della tubatura in diversi punti sempre della via Giorgioni".