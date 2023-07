"Una notte al pronto soccorso: erano più quelli che firmavano per andare via che quelli dimessi"

La segnalazione:

Il Presidio ospedaliero e' una eccellenza, ma il Pronto Soccorso e' altamente deficitario ed e' sconcertante come gli stessi medici di famiglia consigliano di recarsi al Pronto Soccorso di Faenza. Domenica ero a quello di Forli alle 19 circa per una paralisi facciale. Triage velocissimo (pressione, saturimetro, temperatura, glicemia). Attesa fino ad oltre mezzanotte. Alla richiesta di quanto tempo occorresse ancora, mi viene candidamente detto che fino al mattino nessuno mi avrebbe visto e in mattinata non sarei stato visitato neanche da un neurologo. Metto la firma e vado via per poi recarmi dal medico di base al mattino e a seguire per il post. In quelle ore che sono stato li' erano piu' le persone che firmavano per andare via che quelle che venivano dimesse. Ogni firma apposta da un paziente equivale non ad una riduzione del lavoro, ma ad una constatazione di grave insuccesso del Pronto Soccorso. Il problema non sono gli operatori, tutti gentili. Il problema e' che in quel Pronto Soccorso non funziona qualcosa a livello organizzativo, maglia nera del Presidio Ospedaliero.