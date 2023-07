"Dedicata ai nostri meravigliosi nonni": una poesia di Maurizio Maraldi

Riceviamo e pubblichiamo: "In questo periodo dell'anno dove gli asili e le scuole sono chiusi mi sento di dedicare questa mia umile poesia ai nonni, Nonni, senza di voi sarebbe dura... Grazie a voi a quello che fate e a tutto quello che ci avete insegnato e che noi ora trasmettiamo ai nostri amati nipoti... Speriamo di non dimenticarci di voi quando sarete voi i bambini da seguire e da amare"

I nonni sono il sole che illumina il mattino.

I nonni son la stella che illumina il cammino.

Sono il faro che ti guida nel buio della notte.

Sono l’arcobaleno dopo un temporale.

Il rifugio più sicuro se ti senti male. Non chiedon nulla in cambio per darti tutto questo.

Solo un po’ d’amore… un bacio…una carezza che gli riscaldi il cuore…