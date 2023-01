"Uscita caotica degli alunni dalle scuole"

Recita la segnalazione

Ogni giorno che passa vedo, soprattutto in concomitanza di lievi pioggerelline, un assembramento di auto al limite del ridicolo. Con quel accenno di neve si è arrivati praticamente alla terza fila di auto in piazzale della Vittoria, con annesso vigile che purtroppo era impotente di fronte alla maleducazione dei genitori e nonni venuti a ritirare i pargoli. Volevo informare i suddetti genitori e nonni che i vostri figli non sono fatti di zucchero o di bicarbonato o una sostanza idrosolubile a vostra scelta, ma sono formati di proteine e minerali che non si disgregano al contatto con acqua (anche dopo lungo contatto con il liquido) e quindi possono camminare anche 500 metri se non oltre per raggiungere la macchina; magari equipaggiandoli di impermeabile potrebbero raggiungere anche il chilometro. So per certo che succede praticamente in ogni scuola