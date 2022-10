"In via Piero Maroncelli ancora rifiuti vicino al cestino"

Via Piero Maroncelli, 40 · Centro Storico

Recita la segnalazione: "Legno, bidoni, cassette di cartone e sacchetti di porcheria con relativa broda, che solo a passarci da vicino viene da vomitare, sarebbe il caso che chi di dovere controlli nei paraggi di quel cestino se tutti sono regolari ma soprattutto con relativa dotazione di bidoni Alea, tutto aumenta e il prossimo anno posso immaginare che anche la tassa dei rifiuti aumenterà perché tutti quei camioncini non vanno ad acqua, quindi chi paga regolarmente si troverà anche a pagare il di più per questi sporcaccioni che di dividere proprio non ne vogliono sapere".

