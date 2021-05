"Viabilità rallentata in viale Bolognesi, Corridoni e Piazzale della Vittoria"

Recita la segnalazione: "Da oltre due mesi è presente un cantiere stradale fermo in corrispondenza dell'intersezione viale Bolognesi con viale Corridoni per l'ingresso verso Piazzale della Vittoria. Tale cantiere abbandonato provoca quotidianamente rallentamenti con coda chilometrica in viale Bolognesi fino a viale Risorgimento e lo stesso in viale Corridoni che complica anche l'ingresso delle Corriere provenienti dalla Stazione verso il Centro Studi tramite l'innesto P.le Vittoria V.le Bolognesi".