"Dopo la festa l'area dei Portici torna alla sua 'normalità'. Servono più controlli"

Recita la segnalazione: "Domenica è terminata la festicciola degli arrosticini abruzzesi in piazza Orsi Mangelli, ai Portici. Dentro di me penso "Il giorno successivo ci ritroviamo al solito punto: ritrovo di ubriachi che bevono birre dalla mattina alla sera, talvolta urlano fra di loro, (troppa birra rende non udenti?) e che presumibilmente spaccano le bottiglie di birra (o successivamente le spacca qualche altro genio)". Morale della favola, io non posso portare i miei bambini piccoli a godere di una zona che sarebbe a traffico limitato, in quanto troppo pericolosa. Da cittadino che paga tante tasse, mi vergogno di questa amministrazione cittadina. Volete rilanciare la zona, fatelo seriamente, con un controllo per almeno un mese 3 volte al giorno, a chiedere documenti e fare controlli del caso a tappeto".