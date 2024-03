"Panchine inutilizzabili a Villanova, come sollecitare il lottizzatore?"

Gallery







Riceviamo e pubblichiamo: "Segnalo situazione di abbandono e non fruibilità di due panchine presenti nell’area verde privata in foto, sita in via Castel san Pietro a Villanova di Forlì. Detta area viene regolarmente e correttamente falciata, ma solo per la parte di stretto interesse del proprietario (come spero evidente in foto). Quella restante, che per un accordo con il Comune di Forlì, è stata meritevolmente dotata di due cestini per i rifiuti e due panchine è però poi lasciata con il prato completamente abbandonato. Pertanto i presidi installati (panchine e cestini) non sono fruibili da parte dei tanti anziani e, loro accompagnatori, del quartiere, per erba alta ed eventuali non visibili irregolarità del terreno, pericolose per chi vi si avventura in mezzo. Sono quindi qui a chiedere come possibile ovviare all’inconveniente e con quali operatori. Risposta: 'In merito alla segnalazione da Lei effettuata, si comunica che l'area non risulta ancora acquisita dal Comune. La manutenzione resta in capo al lottizzatore. Si resta comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito. Distinti saluti. Unità Verde'. Come sollecitare il lottizzatore?"