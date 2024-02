"Un inno alla libertà": la cantautrice Sansy sfida i giudizi con il nuovo singolo "Too Late"

"Un un inno alla libertà e all'autenticità". La talentuosa cantautrice e producer forlivese Simona Sansovini, conosciuta nell'ambiente musicale come Sansy, ha lanciato il suo ultimo singolo, "Too Late", "un'emozionante risposta a coloro che giudicano senza conoscere". La traccia, interamente scritta, suonata e prodotta da Sansy, si posiziona "come un inno di resilienza contro le critiche ingiustificate. "Too Late" rappresenta un rifiuto a lasciarsi influenzare da opinioni nocive, sottolineando che è giunto il momento di abbracciare la propria autenticità senza paura di giudizi esterni".

La canzone, intrisa di sonorità pop, abbraccia elementi funky, disco e hip hop, creando un mix avvincente e innovativo. Sansy dimostra la sua versatilità artistica, combinando stili diversi per creare un brano che non solo cattura l'attenzione, ma trasmette un messaggio potente. "Too Late è un inno alla libertà e all'autenticità - spiega la cantautrice -. Non possiamo permettere che le critiche ci abbassino, ma dovremmo usarle come trampolino per mostrare al mondo chi siamo davvero".

Il singolo è stato rilasciato il 23 febbraio ed è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, permettendo agli ascoltatori di immergersi nell'energia positiva e nella creatività di Sansy. Con "Too Late", Sansy non solo offre un brano orecchiabile e coinvolgente, ma invita anche il pubblico a riflettere sulle proprie esperienze e a abbracciare la forza che deriva dall'essere sé stessi. Per ulteriori informazioni e per ascoltare "Too Late", visitare il profilo ufficiale di Sansy su tutte le piattaforme di streaming.