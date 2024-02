Riapre lo storico ristorante nato negli anni '60: "Uno dei locali più suggestivi delle nostre colline"

Dopo due anni e mezzo di chiusura riapre i battenti un locale storico sulle colline forlivesi, a soli 15 minuti dal centro della città. Sulle ceneri del Ristorante Da Mario, rinasce una trattoria, che vuole mantenere un legame con l'attività chiusa, rinnovandosi allo stesso tempo. "Trattoria Storica da Mario" prende il nome dal desiderio dei 5 nuovi soci di ricreare i piatti tradizionali, che hanno reso il locale uno dei ristoranti di riferimento nel forlivese, fin dalla sua fondazione negli anni '60. Quindi la cucina della Romagna sarà ancora la protagonista indiscussa.

Al timone ci sono Gregorio Stefano e la moglie Elisa Zirpoli, con la loro esperienza di 10 anni a Ca’ di Veroli, agriturismo di Bagno Di Romagna, Riccardo Corvini e Matteo Corvini di Gustofino Pasticceria e Caffè, Mirko Ronconi ex socio del Bagno Vela di Lido di Classe ed ex cuoco dell’agriturismo La Sarzola di Forlì. "Abbiamo deciso di intraprendere questa avventura perché abbiamo unito l’esperienza di ognuno di noi nel settore e perché a nostro avviso questo rimane uno dei locali più suggestivi delle nostre colline - spiegano -. La tavola di Trattoria Storica da Mario é una tavola moderna che ama la tradizione, dove sarà possibile degustare piatti tipici della cucina romagnola, vini locali e non. Il locale si affaccia su una bellissima vista sui nostri colli e nei giorni di bel tempo si riesce a vedere il mare offrendo un panorama unico".

Il ristorante aprirà domenica per pranzo e le prenotazioni hanno già segnato il tutto esaurito: sarà aperto dal giovedì alla domenica a pranzo e cena. I nuovi soci non temono il confronto con la storia del locale saranno tutti coinvolti in presenza nella gestione, due in cucina, Gregorio e Ronconi, e gli altri tre in sala, arrivando, con i dipendenti, a 10 persone. Da questa avventura si aspettano "tanta curiosità ed interesse per la cucina romagnola e per ciò che proporremo noi".