Atletica, i migliori under 16 della regione in gara a Bologna: e arrivano tre titoli per gli atleti della Libertas

Mentre l’atletica outdoor del settore assoluto emette gli ultimi respiri autunnali, il settore giovanile entra nel vivo della stagione con i Campionati Regionali Cadetti valido anche per i Campionati di Società, per terminare il 7-8 ottobre a Caorle con i Campionati Italiani Cadetti. Sabato e domenica a Bologna si sono ritrovati i migliori under 16 dell’Emilia Romagna per contendersi i 34 ambitissimi titoli di campione regionale 2023. Non poteva mancare la Libertas Atletica Forlì con i suoi talenti, frutto di un meticoloso lavoro degli istruttori della Scuola di Atletica, fiore all’occhiello della programmazione prioritariamente indirizzata a reclutare giovani leve.

La squadra composta da 16 atleti per un totale di 33 iscrizioni gara, torna alla base con un bottino di 3 ori e 3 bronzi, che vanno ad incrementare il prestigioso palmares della società arrivato a 53 titoli regionali, dei quali 19 solo nel corrente anno agonistico, 36 argenti e 16 bronzi, per un totale di 105 podi regionali. Hanno vinto il titolo di campione regionale Luca Monterastelli nel salto con l’asta con 3,45metri, Benis Israel Sepa nel lancio del disco con 36,06 metri e Benis Le Saint Sepa nel salto triplo con 12,54 metri. Sono saliti sul terzo gradino del podio Gabriele Peugini nei 2000 metri con 5’55”95, Eunice Louanges Sepa nel lancio del disco con 22,60 metri e Anna Berardi nel lancio del martello con 29,14 metri. Prossimo appuntamento i Campionati Italiani Cadetti. Parteciperanno Gabriele Perugini minimo in due specialità i 1000 e 2000 metri, Luca Monterastelli nel salto con l’asta, Benis Le Saint Sepa nel salto triplo e Benis Israel Sepa nel lancio del disco.