Atletica, nuova avventura in azzurro per Carlotta Fedriga

Pronti per una nuova avventura in azzurro per Carlotta Fedriga. L’atleta dell’Edera Atletica di Forlì, allenata da Giuliana Spada, sarà impegnata nei prossimi giorni a Roma agli ordini del responsabile di settore della Nazionale dei velocisti Filippo di Mulo, per una settimana di lavoro che avrà come obiettivo quello di formare i quartetti che dovranno partecipare ai prossimi appuntamenti stagionali, come i Campionati del Mondo delle staffette che si svolgeranno alle Bahamas il 4 e 5 maggio, i Campionati Europei di Roma dal 7 al 12 giugno, e, perché no, le Olimpiadi di Parigi. Insieme a Carlotta Fedriga, tra i presenti, ci saranno al maschile i campioni olimpici della 4x100 di Tokyo Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, al femminile, il bronzo mondiale indoor di Glasgow dei 60 metri Zaynab Dosso e le tre primatiste italiane bronzo agli Europei di Monaco e quarte classificate ai Mondiali di Budapest: Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese.