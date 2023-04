I Baskérs si congedano dal campionato, la stagione si conclude con un 11° posto

Da epilogo di una stagione sfortunata, i Baskérs si congedano dal campionato e anche dai propri tifosi con una sconfitta, la quarta nelle ultime cinque gare. A nulla serve la grande applicazione della squadra, menomata all’ultima curva anche del talento di Brighi e dalla spinta dei giovani Naldini e Ruscelli, tutti presenti in panca per onor di firma. Di contro Molinella, al completo, scende in Romagna con l’intento di evitare il platonico ultimo posto e vi riesce vista il concomitante passo falso interno di Anzola, con una discreta prova di squadra e trovando nel tamburino sardo Sanna (classe 2003) un autentico trascinatore con cinque triple realizzate.

Con Chiari ed Agatensi nello starting five il galletto spinge forte sull’accelleratore (8-2 dopo 2’) per poi subire la reazione dei bolognesi orchestrata da Zanetti e Brandani. Pur segnando col contagocce dopo il primo riposo i locali si disuniscono paurosamente quando dall’arco gli uomini di Giuliani trovano continuità. Sotto nel punteggio dal 14’, Forlimpopoli non demorde ma oscilla quasi sempre su svantaggi in doppia cifra; solo nelle battute finali, contro un Sanna indemoniato, un appoggio del positivo Lazzari stampa un illusorio 57-65 del 37’. Autentico fuoco di paglia, poiché le triple in serie del solito Sanna e Brandani chiudono definitivamente il sipario; i Baskérs chiudono così all’11° posto finale vista la contemporanea vittoria ai supplementari di Zola Predosa.

Il tabellino

CHEMIFARMA: Benedetti 8, Brighi n.e., Lazzari 8, Naldini n.e., Agatensi 10, Garavini, Chiari 5, Semprini 6, Mat.Ravaioli 5, Gorini 10, Ruscelli n.e., Farabegoli 12. All.: Agnoletti.

MOLIX: Guazzaloca 2, Brandani 11, Prati, Massagrande n.e., Bianchi 7, Zanetti 9, Sanna 31, Govi 2, Lanzarini 6, Bozzoli n.e., Ndaw 3, Cai. All.: Giuliani.

Arbitri: Di Marco e Manzi.

Note - usciti per 5 falli: nessuno.

Spettatori: 150 circa.