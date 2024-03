Calcio a 5, manita alla X Martiri: per l'Oleodinamica Forlivese c'è la salvezza matematica

Prestazione gagliarda dell’Oleodinamica Forlivese che espugna per 5-3 il campo della X Martiri. Vittoria che permette ai ragazzi di mister Mingozzi di risalire al sesto posto in classifica conquistando con tre giornate d’anticipo la matematica salvezza diretta già comunque ipotecata da una quindicina di giorni. Il Forlì potrà così sfruttare le ultime tre giornate di campionato contro Crevalcore e Baraccaluga in casa, intramezzate dalla trasferta a Sassuolo, per consolidare l’ottimo piazzamento in classifica e preparare al meglio la semifinale di Coppa Velez.

La partita

Tante assenze da ambo le parti ma lo spettacolo non manca al Pala Reno di Ferrara. Il filone della gara è simile a quello dell’andata, X Martiri che fa possesso e difesa bassa degli ospiti che diventano letali con le loro ripartenze e proprio come all’andata sono i ragazzi di mister Mingozzi a spuntarla.

Padroni di casa che passano in vantaggio con un diagonale dalla destra di Allegretti che buca Simoncini sul primo palo. Reazione forlivese che non tarda ad arrivare e porta al pareggio al quarto minuto: La Corte lavora un bel pallone nello stretto e smarca sulla destra Albu che rientra sul mancino e fulmina Pietracito. Al 5′ ancora Forlì pericoloso sull’asse La Corte – Albu col tiro di quest’ultimo che termina alto. E’ il preludio al vantaggio forlivese che arriva all’ottavo minuto: Albu fa correre Castorri sull’out di sinistra, diagonale potente che Pietracito respinge corto proprio sui piedi di Salvatore che firma il pareggio in tap in. La X martiri non ci sta e propone una pressione costante che porta la pareggio di Bonato al quindicesimo minuto che conclude un ‘azione in velocità con un fendente nel sette. Le squadre si affrontano comunque senza timori, al quindicesimo Trevisan solo davanti a Simoncini si fa ipnotizzare dall’uscita dell’estremo difensore biancorosso che mette in corner in spaccata, dall’altra parte due minuti dopo è Benhya a far tremare l’incrocio con una precisa punizione. La frazione sembra destinata a terminare in parità ma a 75” secondi dalla sirena su un corner dalla sinistra di Albu, Castorri mette giù col petto e si coordina trovando con un colpo da biliardo l’angolino basso alla sinistra di Pietracito per il 2-3 con cui si va negli spogliatoi.



Nella ripresa la X Martiri torna in campo più decisa ma sbatte ripetutamente contro il muro forlivese con gli ospiti pericolosissimi in contropiede in tre occasioni: al 2′ Salvatore lancia Rios che tutto solo calcia addosso a Pietracito in uscita, al 7′ cost to cost di Benhya che salta anche l’ultimo difensore e calcia a botta sicura ma Pietracito si supera e respinge in uscita bassa. All’8′ altra azione di rimessa forlivese con Albu che regala un cioccolatino a Di Maio che incrocia troppo e non inquadra lo specchio. Occasioni sprecate che potevano costare care ai romagnoli infatti al nono Bonato si presenta tutto solo contro Simoncini che in spaccata salva il risultato. A metà ripresa la gara si fa più tattica e si arriva così al 15esimo quando Benhya a tu per tu con Pietracito lo fa sedere con una suolata ed insacca il 2-4 a porta sguarnita. Mister Dolcetti opta subito per Bonato come quinto di movimento. La grande occasione capita sui piedi di Minciotti che al 18esimo spara alto da due passi il perfetto assist di Dolcetti che poteva riaprire la contesa e pochi secondi dopo Albu fa calare il sipario sulla contesa fuggendo in contropiede, resistendo ad un paio di contrasti fino ad entrare in porta col pallone per il 2-5. A quindici secondi dalla sirena arriva poi la rete di Degregorio, libero sul secondo palo, che fissa il 3-5 finale.