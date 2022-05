Tennis, il Villa Carpena sforna un altro talento: Carlo Alberto Caniato trionfa in Tunisia

Altro grande successo internazionale per il Tennis Villa Carpena. Col giovane Carlo Alberto Caniato il club forlivese si è aggiudicato il torneo ITF Junior Grade 5 hard, che si è disputato a Sousse in Tunisia. Il giovane atleta, seguito dal maestro Alberto Casadei, è arrivato alla vittoria finale superando in serie il francese Raphael Vaksmann, poi l’inglese Zechariah Hamroun, il tunusino testa di serie numero 1 Youssef Boubaker ed in finale netta affermazione contro l’altro tunisino Yessine Kerouatper 6-1, 6-0.

"E’ stata una settimana molto intensa - spiega Casadei -, perché oltre al singolo Carlo Alberto ha giocato anche il torneo di doppio in coppia con Barbarino e le alte temperature ci hanno meso un po' in difficoltà, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa un importante affermazione per la crescita del ragazzo. Carlo Alberto è un ragazzo di grande talento che comunque deve ancora crescere fisicamente. Proprio per questo, assieme al professor Rafelli, stiamo seguendo un percorso fisico che lo porterà proprio a crescere sotto questo aspetto in vista della sua crescita futura".

"Carlo Alberto - interviene Roberto Capparelli, presidente della Ssd Tennis Carpena - si allena da settembre nella nostra Academy, che presenta una decina di ragazzi che si allenano costantemente sono il controllo dei nostri maestri".