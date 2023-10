Con "SportLì" Piazza Saffi si è trasformata in una palestra a cielo aperto: "Un weekend di entusiasmo"

Si é conclusa nel weekend "SportLì", manifestazione organizzata dall'Asd Forlisportebenessere che ha trasformato piazza Saffi in una palestra a cielo aperto, con più di 40 associazioni sportive che hanno animato la piazza presentando le attività, dando la possibilità di provare gratuitamente le diverse pratiche sportive e assistere alle numerose esibizioni che si sono susseguite sui due palchi allestiti per l' occasione. Main event della manifestazione il concerto dei Floyd Machine che sulle note dei Pink Floyd si sono esibiti davanti ad oltre 2000 persone in Piazza Saffi.

"Ringrazio gli enti, le associazioni e le attività che hanno partecipato e che hanno affrontato questi due giorni con lo stesso spirito di passione, entusiasmo e amore per lo sport che é il motore vitale dello sport forlivese - afferma Mattia Rossi, vice presidente dell'associazione organizzatrice -. Un ringraziamento all'Amministrazione Comunale, per credere e investire nella realizzazione di questi eventi e a tutti i ragazzi volontari dello staff che ho avuto l'onere e l'onore di coordinare. Una manifestazione riuscita che deve continuare a coinvolgere le tante associazioni che portano i valori dello sport nella nostra città aiutando le famiglie nella crescita dei giovani".