Ciclismo, conto alla rovescia per la Settimana Internazionale Coppi e Bartali: il gran finale al Velodromo di Forlì

Dopo la positiva esperienza del 2023 anche quest’anno la Settimana Internazionale Coppi e Bartali proporrà un arrivo di tappa al Velodromo Glauco Servadei di Forlì e si tratterà della tappa conclusiva, quella che sabato 24 marzo decreterà il successore dello svizzero Mauro Schmidt nell’albo della gara a tappe organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia. A differenza dello scorso anno, quando gli atleti effettuarono praticamente una tornata e mezza del velodromo romagnolo, il gran finale della gara che scatterà da Pesaro il 19 marzo, prevederà la conclusione al primo passaggio sulla linea d’arrivo. Sono iscritti 10 World Team e 8 squadre professional.

L'edizione 2024

Nella giornata inaugurale del 19 marzo Pesaro sarà coinvolta con un doppio appuntamento con partenza ed arrivo della frazione in linea nella mattinata, mentre nel pomeriggio si disputerà la cronometro a squadre. Il giorno successivo (mercoledì 20) la Settimana Internazionale Coppi e Bartali si sposterà in Emilia Romagna, a Riccione con la partenza della seconda tappa che si concluderà a Sogliano sul Rubicone mentre, giovedì 21 marzo, la terza frazione prevede la partenza e l’arrivo a Riccione. La penultima giornata della gara (venerdì 22 marzo) vedrà un’ulteriore novità per quanto riguarda la località che ospiterà la carovana. Sarà infatti Brisighella, con il suo territorio, a fare da teatro alla quarta tappa. Il Velodromo Servadei di Forlì, sabato 23, incoronerà invece il vincitore dell’edizione 2024 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali al termine dell’ultima tappa che prenderà il via, come da tradizione, da Piazza Saffi.