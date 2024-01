Forlì ha il suo enfant prodige nel tennis: dall'Australian agli Us Open under 18, al via il 2024 di Lorenzo Angelini

Si preannuncia un 2024 di altissimo livello per il Circolo Tennis Villa Carpena, in particolar modo per Lorenzo Angelini, l'enfant prodige della circolo forlivese. Il diciottenne forlivese si appresta ad iniziare la stagione che lo vedrà partecipare ai 4 più importanti tornei mondiali della categoria Under 18 e precisamente Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open. Ad oggi Lorenzo occupa la posizione 77 nel ranking mondiale di categoria e la seconda posizione in quello italiano dietro solo al talentuosissimo Federico Cinà.

"Lorenzo si trova già da qualche giorno a Melbourne, dove si sta allenando in preparazione degli Australian Open, primo dei 4 tornei del Grand Slam del 2024, seguito dai tecnici federali della nazionale italiana e dal proprio allenatore, il Maestro Alberto Casadei, che oramai lo segue fin da quando a sei anni ha preso per la prima volta la racchetta in mano", sottolinea Ferruccio Tassinari, vicepresidente del Villa Carpena.

"Sono molto orgoglioso di Lorenzo - sottolinea con un filo di emozione coach Casadei - perché l’ho visto crescere giorno dopo giorno e posso dire che non è facile trovare un ragazzino così scrupoloso e concentrato sia durante gli allenamenti che tutti i match disputati. Oramai Lorenzo per me non è più una sorpresa, ma la realizzazione di un programma sia tecnico che fisico che giornalmente portiamo avanti assieme al Maestro Giovanni Pacchioni ed al preparatore fisico, il professor Luca Rafelli".

Nei tornei di avvicinamento agli Australian Open Lorenzo ha disputato un buon torneo a Traralgon giocando alcuni buoni incontri nel singolare ed arrivando in finale in coppia con il romano Daniele Rapagnetta nel torneo di doppio cedendo solo dopo un combattutissimo match finito 7-5 6-4 alla coppia statunitense Exsted/Woestendick. Questo risultato gli ha consegnato il lasciapassare diretto nel tabellone principale degli Australia Open. A questo punto sale l'attesa per il suo primo torneo appartenente al circuito del Grande Slam.