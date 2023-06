La favola della Gymnica'96, oltre le avversità dell'alluvione: storico bronzo agli Assoluti di ginnastica ritmica

Lo scorso weekend si è svolto a Folgaria (Trento) il Campionato Italiano di Insieme Gold contemporaneamente ai campionati Assoluti di Ginnastica Ritmica, che ha visto primeggiare la campionessa mondiale Sofia Raffaeli seguita a ruota dalla beniamina Milena Baldassarri, ginnasta olimpica cresciuta proprio tra le fila di Gymnica'96. La prestigiosa società forlivese Gymnica' 96 dopo aver vinto il campionato di serie B agguantando nuovamente un meritatissimo passaggio alla Serie A2, ha indossato al collo uno storico bronzo con la squadra 5 palle categoria Open riservata alle categorie Junior e Senior.

Le ginnaste Aurora Benedetti, Arianna Benini, Debora Hushi, Martina Minotti e Sofia Minotti nella qualifica del sabato pomeriggio hanno ottenuto un 8 posto con il quale sono entrate nella finalissima delle migliori dieci società italiane. Nonostante un brutto errore ed una uscita di pedana dell'attrezzo, il valore della squadra ha retto il confronto e domenica nella finalissima le ragazze hanno approcciato la pedana più agguerrite che mai sulle note di "Queen of the King", canzone che ha spopolato agli ultimi Eurovision Song Contest, grintosa e carica proprio come le atlete di Gymnica.

Con un esercizio di alto livello, brillante e tecnicamente preciso hanno migliorato nettamente la loro prestazione, ottenendo il punteggio di 26.250 che è valso il bronzo Un risultato storico frutto del grande lavoro quotidiano svolto dalle ginnaste e dalla tecnica Chiara Domeniconi coadiuvata da tutto il suo staff tecnico che conclude in maniera ottimale questo finale di stagione. Grande soddisfazione anche per il presidente Matteo Bartolini e per tutta la società Gymnica 96 che si conferma ai vertici della ginnastica ritmica italiana.

Complimenti inoltre ad Aurora Benedetti che al termine della gara, ancora con la medaglia al collo, si è precipitata dalla direttrice tecnica per effettuare un test nazionale in vista della selezione per i prossimi gruppi nazionali estivi. "Davvero brave queste ginnaste soprattutto tenendo conto del momento drammatico causato dall'alluvione che ha devastato la palestra Mercuriale di via Isonzo, loro sede di allenamento - afferma Domeniconi -. Dopo aver spalato fango, non si sono arrese e hanno continuato come solo delle vere vichinghe sanno fare. Purtroppo anche l'appuntamento annuale con il galà di fine anno sportivo è stato annullato a causa della indisponibilità dell'Unieuro arena. Un vero peccato perché sarebbe stata una grande festa per celebrare la promozione in A e le fantastiche vittorie di quest'anno e per mandare un messaggio di solidarietà a tutte le famiglie di Gymnica. Ma guai arrendersi e Gymnica'96 lo sa bene".