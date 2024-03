La forlivese Asia Muratori in Turchia con la Nazionale Italiana femminile di calcio a 5 per le Winter Deaflympics 2024

La forlivese Asia Muratori, giocatrice della Nazionale Italiana femminile di calcio a 5 sorde è in Turchia dove, fino al 12 marzo, si tengono le Winter Deaflympics. Asia Muratori, classe 2000, giocherà nel ruolo di laterale con il numero 9. La sua passione per il calcio è nata all'età di 8 anni, quando ha iniziato a giocare a calcio a 11. Da due anni si dedica con entusiasmo al futsal, la versione indoor del calcio a 5. In seguito alla notizia della partecipazione di Asia e della Nazionale Italiana femminile di calcio a 5 sorde alla prestigiosa Winter Deaflympics 2024, Matteo Buccioli, presidente dell'Associazione Morgagni Malattie Polmonari, ha espresso il suo entusiasmo e supporto dichiarando:

"Siamo immensamente orgogliosi di Asia e della squadra nazionale che rappresenterà l'Italia alle Winter Deaflympics 2024. Lo scorso settembre, Asia e le sue compagne sono state protagoniste della quinta edizione di Sharing Breath, giocando sul campo allestito a Forlì in Piazza Saffi, in occasione della giornata dedicata a Sport e Respiro". "Dall'Associazione Morgagni Malattie Polmonari - conclude Matteo Buccioli - , vogliamo esprimere il nostro più caloroso sostegno ad Asia e alle sue compagne. E un arrivederci a Sharing Breath 2024, per sottolineare ancora una volta quanto lo sport sia un potente veicolo di inclusione e di superamento delle barriere, sia fisiche che comunicative. Auguriamo un'avventura ricca di successi in Turchia".