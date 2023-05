Softball, sabato la doppia vittoria in Toscana. Domenica con stivali e badili al fianco degli alluvionati

Sabato scorso il Softball Forlì centra lo sweep contro la formazione toscana della Sestese e domenica le mercuriali poggiavano guantone e mazza e con stivali e badili sono scese in strada ad aiutare i concittadini alluvionati. Le due gare sono state a senso unico Forlì ha battuto di più 29 valide in due gare. La pedana ha fatto il suo lavoro concedendo appena tre valide nell’arco dei due incontri. Con questa doppia vittoria, in una giornata che ha visto solo due sfide disputarsi, oltre a quella toscana domenica si è giocato a Castelfranco Veneto le gare fra le Thunders e Collecchio, Forlì consolida il secondo posto in classifica alle spalle del Saronno e avanti al Bollate.

Nella giornata di campionato martoriata dai rinvii si sono giocate solo le gare fra Castelfranco Veneto e Collecchio, le emiliane ne sono uscite vincitrici di ambo le gare 1-0 gara uno al tie break e 4-2 gara 2, risultati che portano le emiliane al quinto posto di classifica con 8 gare vinte e altrettanto perse a quota .500. Sabato prossimo si tornerà al Buscherini, non colpito dalla alluvione che ha interessato la città di Forlì, per l’ultima giornata del girone di andata e sarà di scena il derby della via Emilia, Forlì contro Blue Girls Bologna, con le bolognesi che non hanno giocato gli ultimi due turni causa il maltempo.

Gara 1

Gara 1 dopo un primo inning dove Forlì riempie le basi ma non segna, al secondo inning con 4 doppi di Gasparotto, Giacometti, Cacciamani e Veronica Onofri 5 punti vanno a referto, la pressione del Forlì continua tre punti al terzo e sette al quarto portano il punteggio sul 15 a zero. Per la chiusura scende in campo una giovane batteria, Milano (classe 2007) in pedana e Matta (classe 2006) a ricevere, a sostituire Cacciamani e Gasparotto. Con un out la sestese mette a segno le prime ed uniche due valide della gara gara che finisce subito dopo con due rimbalzanti neutralizzate dalla difesa forlivese. 15 – 0 il finale al quarto inning, tutto il line up forlivese ha battuto almeno una valida, con 10 punti battuti a casa dalle prime quattro giocatrici del Lineup (Gasparotto, Giacometti, Ricchi e Cacciamani).

Gara 2

Gara 2 Forlì parte subito al primo inning Giacometti segna su valida di Cacciamani. La pitcher cubana Diaz Nunez, vincente lo scorso anno contro Forlì subisce altri due punti alla seconda ripresa tre singoli e un doppio di Giacometti portano il punteggio sul 3-0 per Forlì. La lanciatrice americana di Forlì Graves è in pieno controllo chiuderà la gara con un one-hit zero basiball e sette strike out. L’attacco intanto continua a macinare valide ma troppi corridori muoiono sulle basi alla fine saranno ben 9 contro le 14 valide messe a segno dalle mazze forlivesi con Giacometti e Gasparotto che chiudono con 3 valide su 4 turni. La gara si chiude sul 4-0 per il softball Forlì.