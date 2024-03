Mezza maratona e Family Run: conto alla rovescia per la prima edizione della "StraForlì Run"

Conto alla rovescia per la prima edizione della "StraForlì Run", in programma domenica 17 marzo. L'evento, organizzato dall’associazione Overcome Team insieme a Grip Dimension Heavents, con la direzione tecnica di Total Training e il patrocinio del Comune di Forlì, sarà un’opportunità per runners di tutti i livelli di abilità di riunirsi e celebrare la passione per la corsa in una cornice stracittadina che percorrerà le strade ricche di cultura e tradizioni del capoluogo romagnolo.Mattia Ceccarelli sarà l'ambassador dell’evento.

“Cìè il massimo impegno da parte della nostra Amministrazione in particolare al mio assessorato e dell’ufficio sport nel collaborare con gli organizzatori della StraForlì, che ringrazio per il loro grande impegno - afferma il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. Quella di domenica sarà una nuova giornata di sport e di aggregazione che la nostra città accoglierà con slancio e calore come sempre avviene, non solo nel dare il proprio sostegno agli atleti iscritti per la 21 cihlometri, ma nel prendere parte alla Family Run".

"L’obiettivo di questo tipo di eventi è conciliare una competizione sportiva con un momento non competitivo di incontro che vedrà la partecipazione di cittadini e famiglie - prosegue Mezzacapo -. La StraForlì – Run in the City ha una caratteristica particolare perché tocca punti città importanti, mettendo in risalto luoghi più simbolici ed è per questo che è stato scelto il percorso anche con particolare attenzione alla sicurezza. Ringrazio pertanto la Polizia Locale che assicura il passaggio degli atleti e delle famiglie, con la collaborazione di tanti volontari ai quali va un ringraziamento particolare".

Sabato, dalle 16 alle 19, in Piazza Saffi sarà possibile ritirare i pettorali ed i pacchi gara, operazione possibile anche domenica dalle 7 alle 9. Alle 9.30 avrà inizio l'Half Marathon, 21.097 chilometri nei quali verranno attraversati tutti i punti più importanti e storici della città. La partenza e l’arrivo si terranno nel cuore di Forlì, Piazza Saffi, e si incontreranno tutte le quattro porte della città (Porta San Pietro, Porta Schiavonia, Porta Ravaldino e Porta Cotogni). Verrà effettuato un passaggio di fronte all’antico Foro Boario e due doppi passaggi in P.le della Vittoria e attorno all’antica Rocca di Caterina Sforza.

Verranno toccati anche il nuovissimo Campus Universitario senza dimenticare uno dei motivi di maggiore orgoglio della città, il Complesso Museale San Domenico. Sarà una gara veloce, con lunghi rettilinei completamente piatti e strade larghe. L’occasione ideale per un Personal Best sulla distanza Half Marathon. La gara, inserita nel Calendario Nazionale Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera), omologata Fidal Bronze Categoria A, ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo nazionale.

Subito dopo la partenza della Half Marathon ci sarà il via della Family Run, un percorso non competitivo di 8 km aperto a tutti, che si può percorrere correndo o camminando. Questa distanza permette a chiunque desideri avvicinarsi all’attività fisica di partecipare a un’esperienza di sport, salute e divertimento insieme a familiari e amici. Il percorso parte ed arriva in Piazza Saffi, con i primi chilometri condivisi con i partecipanti alla gara competitiva prima di procedere nelle campagne cittadine e infine rientrare nel centro storico. Il servizio doccia è stato allestito presso la palestra “Diego Fabbri” (via Giorgina Saffi, 9).