Tennis, Challenger 125 di Forlì al via: Lorenzo Musetti sarà il numero 1

Grandi nomi nel tabellone principale del Challenger 125 di Forlì, sulla terra battuta del TC Villa Carpena, con quattro top 100 mondiali al via. Il numero 1 sarà l’azzurro Lorenzo Musetti (numero 66 Atp), il numero 2 lo spagnolo Jaume Munar; numero 3 l’argentino Etcheverry (88) e numero 4 il boliviano Dellien (90). Teste di serie anche gli azzurri Gianluca Mager (numero 6) e Marco Cecchinato (numero 8).

Il torneo organizzato da Nen Events si arricchisce all’ultimo momento di un altro campione del tennis mondiale. Ha infatti ricevuto una wild card il 25enne croato Borna Coric, che nel 2018 era salito fino al numero 12 del mondo, e uno dei talenti più puri del tennis internazionale. Lo rivedremo in gara a Forlì, a caccia di risultati che possano riportarlo in alto nella classifica mondiale Atp. La terza wild card è stata assegnata all’azzurro Stefano Napolitano.

Lunedì è in programma il via al tabellone principale, con cinque incontri in programma. Esordirà proprio Coric, contro l’esperto portoghese Elias; e ancora l’azzurro Giulio Zeppieri contro Dellien e l’altro azzurro Federico Gaio contro il giapponese Daniel. In campo anche un quarto italiano, Riccardo Bonadio, opposto al francese Biancaneaux; completa il programma la sfida tra il tedesco Marterer e il francese Lestienne.

Intanto, sono iniziate le qualificazioni con i 12 incontri di primo turno; lunedì secondo e ultimo decisivo turno (6 incontri) con cinque italiani ancora in gara che lotteranno per entrare in tabellone; si tratta di Fonio, Gigante, Passaro, Giunta e Tabacco (o Darderi).

