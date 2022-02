Tennis, Challenger Città di Forlì 4: Cornea e il Fallert vincono il doppio

Sarà tra l’olandese Tim Van Rijthoven e il britannico Jack Draper la finale del Challenger Atp Città di Forlì 4 che si conclude domenica al Tennis Villa Carpena, con inizio alle 18. Nella prima semifinale Tim Van Rjithoven, grande sorpresa del torneo, ha battuto in semifinale nettamente il n.4 del torneo, il portoghese Nuno Borges, 6-4 6-2. L’olandese ha così inanellato a Forlì la sesta vittoria consecutiva partendo dalle qualificazioni. E domenica si gioca la finale, la seconda della sua carriera, a 24 anni. Attualmente è n.236 e dopo Forlì avvicinerà il traguardo di “top 200” della classifica Atp.

Nella seconda semifinale bella prestazione del britannico Jack Draper che proprio in Romagna ha vinto nello scorso gennaio il Città di Forlì 2. Draper, numero 201 ma che entrerà nella top 200 mondiale da lunedì prossimo, ha battuto il giapponese Watanuki dopo due ore equilibrate, 6-3 4-6 6-3. E domenica vuole il bis nella ormai “sua Forlì”. La coppia formata dal romeno Victor Vlad Cornea e dal tedesco Fabian Fallert ha conquistato il torneo di doppio del Città di Forlì 4, battendo in finale i favoriti numeri 1, Sancic (Croazia) e Zelenay (Slovacchia) 6-4 3-6 10-2.

Domenica, quindi, si chiude il quarto torneo challenger di Forlì e da lunedì via al quinto evento di una serie internazionale da record. “Siamo orgogliosi dei nostri tornei organizzati insieme alla Nen -ha detto Angela Bonoli, presidente del Tennis Club Villa Carpena -. Anche in questo quarto appuntamento il valore degli atleti è stato dì primissimo livello, adesso ci apprestiamo ad iniziare l’ultima settimana internazionale. Sono stati due mesi molto intensi per il nostro circolo ma tutto questo ci ha fatto diventare il centro del tennis europeo, per questo ringraziamo l’amministrazione comunale che come sempre ci ha sostenuto”.