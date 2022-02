Tennis, Challenger Città di Forlì 4: l'olandese Van Rijthoven vince il derby con Haase

Giornata dedicata ai quarti di finale, quella di venerdì, al Challenger Atp Città di Forlì 4 del TC Villa Carpena. In vetrina Tim Van Rijthoven, l’outsider proveniente dalle qualificazioni, che batte nei quarti il più esperto connazionale Robin Haase 6-4 6-3 e vince il derby tutto olandese, volando così in semifinale. Avanzano in semifinale anche il giapponese Watanuku che piega 7-5 6-3 il francese Barrere e il portoghese Borges che ha invece superato 6-3 6-3 l’altro francese Lestienne. Borges affronterà domani in semifinale proprio Van Rijthoven. Le semifinali sono in programma sabato con inizio dalle 14. Sempre sabato finale del torneo di doppio tra la testa di serie numero 1, i favoriti Sancic (Croazia) e Zelenay (Slovacchia) che hanno battuto i francesi Eysseric-Halys 7-6 7-6; e tra il romeno Cornea in coppia con il tedesco Fallert, coppia che hanno piegato il colombiano Hidalgo e Lock dello Zimbabwe 4-6 6-3 10-5. La finale del doppio è in programma sempre sabato alle 12.