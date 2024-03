Trionfo in Turchia per il Tennis Club Academy Villa Carpena: la coppia Pretolani-Longo conquista l'Europe Under 14 di doppio

Non si smentiscono mai i ragazzi della Tennis Club Academy Villa Carpena, mettendo il loro sigillo anche in Turchia. Sui campi del Tennis Club di Antalya hanno infatti conquistato una splendida vittoria nel torneo di doppio del Tennis Europe Under 14 grado 3. Nel torneo di doppio la coppia composta da Riccardo Pretolani e Daniele Longo ha dato il meglio di sè, giocando grandi incontri e dimostrando una grande maturità tecnica che per certi versi poteva sembrare a tutti inaspettata, ma che non lo è di certo per gli allenatori dell’Acadeny che ogni giorno li vedono lavorare e sudare sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Villa Carpena.

Accompagnati in questa avventura dal Maestro Filippo Zanetti, che pur essendo molto giovane gode della grande stima e fiducia del direttore tecnico dell’Academy Alberto Casadei, i ragazzi hanno fatto subito vedere di che pasta sono fatti sbarazzandosi al primo turno della coppia testa di serie numero 2 (Cercel/Krupa) arrivando fino alla finale per poi vincerla 6-1 7-5 10-6 contro la coppia italo spagnola De Camargo/Garcia. Va poi sottolineato che anche la partecipazione al tabellone del torneo singolare ha dato ai due ragazzi buone soddisfazioni superando comunque i primi tre turni fino ad arrivare ai quarti. Tirando in fine le somme di questa avventura in Turchia si può proprio sottolineare che davanti a questi due ragazzi si apre un futuro sempre più roseo.