Tennis, out gli italiani al Challenger Città di Forlì 5

Finisce agli ottavi di finale la corsa dei tennisti italiani in singolare al Challenger Città di Forlì 5, al Tennis Club Villa Carpena (indoor, superfice hard). Si ferma il numero 3 del seeding, il siciliano Salvatore Caruso che combatte tre set ma cede al portoghese Nuno Borges, 6-2 4-6 7-6 (7-3). Cadono anche la sorpresa del torneo, Gianmarco Ferrari e Stefano Napolitano. Il primo ha ceduto al più quotato britannico Jack Draper, vincitore del Città di Forlì 4 e in serie positiva da sette match consecutivi nella città romagnola; il tennista di Prato è uscito sconfitto 6-2 6-4. Difficile anche il confronto che opponeva Napolitano al numero 1 del torneo, Tomas Machac della Repubblica Ceca. Dopo quasi un’ora e mezza di battaglia l’azzurro di Biella è uscito sconfitto 6-3 6-4.

Vola ai quarti anche Tim Van Rijthoven, che vince il derby con l’altro olandese Sels e si conferma uno dei tennisti più in forma del challenger di Forlì dopo la finale nella città romagnola della scorsa settimana. Oggi i quarti di finale con questi accoppiamenti, dall’alto in basso del tabellone principale: Machac-Van Rijthoven; Borges-Rischard; Horansky-Basic; Draper-Mmoh.

Sempre venerdì si disputano le semifinali del torneo di doppio con ancora un italiano in gara. E’ Marco Bortolotti in coppia con l’ucraino Sachko; la coppia affronta gli americani King-Lawson con in palio un posto in finale.