Tennis, vittime eccellenti al Challenger Città di Forlì 4: ko Pellegrino, Moroni e Artaldi e il francese Halys

Due sconfitte per l’Italia al primo turno del Challenger Città di Forlì 4 al TC Villa Carpena. Stop al numero 5 del torneo, il romano Gian Marco Moroni, battuto 7-6 2-6 7-6 dal danese Mikael Torpegaard. Stessa sorte per Matteo Arnaldi, talento azzurro, che cede all’esperto francese Lestienne 6-2 5-7 6-2. Vola invece già nei quarti di finale il britannico Jack Draper, che nel gennaio scorso ha conquistato il Challenger Forlì 2, che ha superato il numero 1 del torneo, il francese Halys, 7-6 6-4; così come il giapponese Watanuku che pierga il tedesco Marterer, 5-7 6-2 6-3. Nel torneo di doppio fuori al primo turno l’azzurro Lorenzo Giustino (in coppia con il polacco Matuszewski), 6-3 7-5 contro gli olandesi Haase-Van Rijthoven.

Ko anche di Andrea Pellegrino, battuto agli ottavi nettamente dal portoghese Borges, numero 4 del tabellone, 6-1 6-4. Vola ai quarti il francese Barrere, numero 3 del seeding, che ha regolato 6-1 3-0 e ritiro il tedesco Hassan. Anche in doppio sono arrivate sconfitte per gli azzurri: dopo il ko di Lorenzo Giustino, è arrivato anche quello dei forlivesi del Villa Carpena Cristian Capacci e Riccardo Ercolani che erano entrati in gara con una wild card. I due romagnoli hanno ceduto in due set, 6-3 6-3 ai francesi Eysseric e Halys. Giovedì torna in campo Stefano Napolitano per gli ottavi di finale, dopo la bella vittoria all’esordio con il portoghese n.8 del torneo, Gastao Elias, già top 60 del mondo; affronterà il francese Lestienne.