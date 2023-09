Baskers serie C, gustoso anticipo di campionato tra Santarcangelo e Baskers

Al PalaSgr va in scena un gustoso anticipo di campionato, anche se le numerose assenza sul fronte riminese nel pacchetto lunghi condizionano la sgambata. Buone indicazioni sul fronte artusiano, soprattutto nei primi due parziali ove l’attacco dei Baskérs ha dispensato percentuali ragguardevoli. L’orgoglio clementino si palesa nell’ultimo periodo ove due triple consecutive di Conti regalano il punto della bandiera. Da sabato coach Tumidei recupera Ruscelli in palestra, con la consapevolezza che in campionato sarà tutta un’altra storia.

DULCA ANGELS SANTARCANGELO - CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI 65-78 (20-30; 15-18; 9-11; 21-19)

DULCA: Conti 12, Mulazzani 10, Bedetti 21, Mari 2, Sirri 11; Macaru, Benzi, Bonfè, Lombardi 9, Baschetti, Antolini e Di Giacomo n.e. All.: Serra

CHEMIFARMA: Benedetti 3, Brighi A. 9, Brighi L. 13, Dell’Omo 10, Bracci 14; Farabegoli 9, Rossi 9, Lazzari 6, Dellachiesa 2, Palazzi 3, Ruscelli n.e. All.: Tumidei

Arbitri: Cieri e Puliti

Note: punteggio azzerato ad ogni quarto