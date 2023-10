Basket femminile, la Libertas Basket Rosa Forlì c’è: vittoria autoritaria sul campo di Cesena

Comincia con il piede giusto la stagione della Libertas Basket Rosa Forlì che vince autorevolmente sul campo di Cesena in una partita molto fisica dove le biancorosse hanno fatto prevalere la propria concretezza e l’importante tasso tecnico. Le ragazze allenate da Bucci hanno impiegato i primi 10’ di gioco per prendere le misure alle avversarie e assumere il controllo del match. Erano Valensin con due canestri pesanti e Vespignani dalla lunetta a mantenere bene nella partita le biancorosse durante la prima frazione. Già dai secondi 10’ cominciava ad emergere il valore di Pieraccini e compagne che con il passare dei minuti prendevano il controllo della partita i canestri pesanti del capitano unite alle belle giocate di Balestra e di Valensin portavano le due squadre al cambio di campo sul 28-33. Alla ripresa la Libertas schiacciava pesantemente il piede sull’acceleratore, Vespignani cambiava ritmo al match e Pieraccini sotto le plance creava più di un grattacapo alla difesa avversaria che era spesso costretta al fallo per fermarla. Il canestro della staffa di Giorgetti regalava il +14 con il quale si entrava in campo per l’ultimo quarto di gioco, dove la squadra di Bucci scriveva definitivamente la parola fine sul match, grazie alle tre “triple” consecutive di Silighini, Ragghianti e Vespignani che erano il sigillo sul 42-63 finale.

Il tabellino

Nuova Virtus Cesena – Libertas Basket Rosa Forlì 42-63

(14-13, 28-33, 34-48)

Forli: Balestra 3, Valensin 17, Vespignani 16, Montanari 2, Giorgetti 6, Silighini 4, Ragghianti 3, Ronchi, Pieraccini 12, Sampieri, Pierich. Coach: Bucci